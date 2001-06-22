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Раздел: Происшествия  
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В киевское отделение «Ощадбанка» кинули взрывной "коктейль"

В киевское отделение «Ощадбанка» кинули взрывной "коктейль"Пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство", - говорится в сообщении.

Как сообщает столичная полиция, в 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

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Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: Ощадбанк, Киев

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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