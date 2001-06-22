Раздел: Происшествия
В киевское отделение «Ощадбанка» кинули взрывной "коктейль"
Пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство", - говорится в сообщении.
Как сообщает столичная полиция, в 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.
По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
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Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство", - говорится в сообщении.
Как сообщает столичная полиция, в 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.
По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
Читайте также: Во Львове женщина попала под трамвай
Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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