Раздел: Происшествия
В Киеве ночью горели МАФы
Пожар тушили больше часа.
В Киеве ночью загорелись киоски в двух районах города - в районе Осокорков и в Соломенском районе столицы, ередает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Так, 22 июня в 02:55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Срибнокильской на левом берегу Киева. На месте спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м.
В 04:07 пожар был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и около 45 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается
Также накануне, 21 июня в 17:21, в спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения в Срломенском районе города.
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На месте выяснилось, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. В 18:47 пожар был ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
В Киеве ночью загорелись киоски в двух районах города - в районе Осокорков и в Соломенском районе столицы, ередает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Так, 22 июня в 02:55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Срибнокильской на левом берегу Киева. На месте спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м.
В 04:07 пожар был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и около 45 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается
Также накануне, 21 июня в 17:21, в спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения в Срломенском районе города.
Читайте также: В Киеве возле подъезда нашли тело мужчины с проломленной головой
На месте выяснилось, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. В 18:47 пожар был ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
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