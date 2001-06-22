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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью горели МАФы

В Киеве ночью горели МАФыПожар тушили больше часа.

В Киеве ночью загорелись киоски в двух районах города - в районе Осокорков и в Соломенском районе столицы, ередает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Так, 22 июня в 02:55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Срибнокильской на левом берегу Киева. На месте спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м.

В 04:07 пожар был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и около 45 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается

Также накануне, 21 июня в 17:21, в спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения в Срломенском районе города.

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На месте выяснилось, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. В 18:47 пожар был ликвидирован.

Погибших и травмированных нет.
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 Теги: Киев, мафы

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Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
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