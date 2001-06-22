Раздел: Происшествия
В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
Обошлось без пострадавших.
В Киеве на ул. Грушевского 22 июня дерево упало на автомобили, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Инцидент произошел рядом со зданием Верховной Рады.
Два авто получили серьезные повреждения, однако пострадавших среди людей нет.
Читайте также: В центре Киева дерево рухнуло на автомобиль
На дорогах образовались серьезные пробки: движение на улице Грушевского стоит в обе стороны.
В Киеве на ул. Грушевского 22 июня дерево упало на автомобили, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Инцидент произошел рядом со зданием Верховной Рады.
Два авто получили серьезные повреждения, однако пострадавших среди людей нет.
Читайте также: В центре Киева дерево рухнуло на автомобиль
На дорогах образовались серьезные пробки: движение на улице Грушевского стоит в обе стороны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
475
0
Также советуем посмотреть
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
- "До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
- В Украине проведут масштабные учения авиации
- Свежие фотомемы для отличного настроения
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Оставьте свой комментарий