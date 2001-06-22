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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть

В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую частьОбошлось без пострадавших.

В Киеве на ул. Грушевского 22 июня дерево упало на автомобили, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Инцидент произошел рядом со зданием Верховной Рады.

Два авто получили серьезные повреждения, однако пострадавших среди людей нет.

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На дорогах образовались серьезные пробки: движение на улице Грушевского стоит в обе стороны.

В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
В центре Киева дерево рухнуло на автомобили и проезжую часть
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 Теги: Киев, дерево

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Сегодня, 13:41 » Автор: Анна Мартынова
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