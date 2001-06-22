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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине женщина отрубила матери голову

На Харьковщине женщина отрубила матери голову У женщины психическое расстройство.

В Харьковской области обнаружили труп 88-летней пенсионерки. Ее голова лежала отдельно, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Убийство произошло в поселке Боровая 21 июня в частном доме.

Полицейские нашли два топора со следами вещества бурого цвета, молоток. На линолиуме были следы ударов острым предметом. Тело погибшей направили в морг.

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Правоохранители считают, что убийство могла совершить дочь жертвы - 49-летняя женщина, страдающая психическими расстройствами - открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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 Теги: Харьковщина, убийство

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Сегодня, 15:20 » Автор: Анна Мартынова
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