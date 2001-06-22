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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом ссора соседей закончилась стрельбой

Под Киевом ссора соседей закончилась стрельбойСтреляли из пневмата.

Двое соседей в Ирпене Киевской области выясняли друг с другом отношения при помощи ножа и травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

38-летний пьяный мужчина, вооруженный ножом, пришел к соседу и начал угрожать поджечь дом. В ответ хозяиндома попросил его покинуть территорию и сделал предупредительный выстрел в воздух. Гостя это не остановило, он сделал четыре выстрела травматического оружия в его сторону.

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Во дворе у пострадавшего были нашли несколько десятков кустов конопли. Теперь ему угрожает срок до трех лет ограничения свободы еще и за незаконное выращивание, кроме возбужденного уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища.
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 Теги: Киевщина, стрельба

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Сегодня, 16:48 » Автор: Анна Мартынова
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