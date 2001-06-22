Раздел: Происшествия
Под Киевом ссора соседей закончилась стрельбой
Стреляли из пневмата.
Двое соседей в Ирпене Киевской области выясняли друг с другом отношения при помощи ножа и травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
38-летний пьяный мужчина, вооруженный ножом, пришел к соседу и начал угрожать поджечь дом. В ответ хозяиндома попросил его покинуть территорию и сделал предупредительный выстрел в воздух. Гостя это не остановило, он сделал четыре выстрела травматического оружия в его сторону.
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Во дворе у пострадавшего были нашли несколько десятков кустов конопли. Теперь ему угрожает срок до трех лет ограничения свободы еще и за незаконное выращивание, кроме возбужденного уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища.
Двое соседей в Ирпене Киевской области выясняли друг с другом отношения при помощи ножа и травматического оружия, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
38-летний пьяный мужчина, вооруженный ножом, пришел к соседу и начал угрожать поджечь дом. В ответ хозяиндома попросил его покинуть территорию и сделал предупредительный выстрел в воздух. Гостя это не остановило, он сделал четыре выстрела травматического оружия в его сторону.
Читайте также: В Кривом Роге ребенок выпал из окна и погиб
Во дворе у пострадавшего были нашли несколько десятков кустов конопли. Теперь ему угрожает срок до трех лет ограничения свободы еще и за незаконное выращивание, кроме возбужденного уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища.
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