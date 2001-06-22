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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Харькове: женщина-водитель переехала маленького ребенка

ДТП в Харькове: женщина-водитель переехала маленького ребенкаВ Харькове на мальчика наехало авто, ребенок в коме

В Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель легковушки наехал на четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершила наезд на ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на беговеле в сопровождении своей тети, которая везла коляску с малышом. Другой ребенок не пострадал,
– говорится в сообщении.

Мальчика с травмой головы госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в коме.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 18:28 » Автор: Татьяна Ларина
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