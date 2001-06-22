Раздел: Происшествия
ДТП в Харькове: женщина-водитель переехала маленького ребенка
В Харькове на мальчика наехало авто, ребенок в коме
В Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель легковушки наехал на четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершила наезд на ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на беговеле в сопровождении своей тети, которая везла коляску с малышом. Другой ребенок не пострадал,
– говорится в сообщении.
Мальчика с травмой головы госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в коме.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Хмельнитчина: пьяный водитель такси украл маленького ребенка
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель легковушки наехал на четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершила наезд на ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на беговеле в сопровождении своей тети, которая везла коляску с малышом. Другой ребенок не пострадал,
– говорится в сообщении.
Мальчика с травмой головы госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в коме.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Хмельнитчина: пьяный водитель такси украл маленького ребенка
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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