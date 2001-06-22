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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом девушка выпала из окна многоэтажки

Под Киевом девушка выпала из окна многоэтажкиРассматривается версия о самоубийстве.

В городе Вишневое под Киевом в одном из новыж жилых комплексов девушка выпала из окна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как сообщают в группе dtp.kiev.ua, девушка умерла на месте. Рассматривается версия о самоубийстве. "Смертертельное ЧП под Киевом в г. Вишневое. В ЖК "Пионерский Квартал", девушка выпала из окна.

Есть подозрение на самоубийство", - говорится в сообщении. По прибытию на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть. Сейчас на месте работают представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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Причины происшествия устанавливаются.
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 Теги: Киев, девушка

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Сегодня, 19:52 » Автор: Татьяна Ларина
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