Раздел: Происшествия
Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Обе женщины скончались на месте
В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. Это произошло 23 июня в 4 утра на улице Светлогорской, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1kr.ua
Наш корреспондент с места происшествия передает, что водителю 26 лет, он управлял Nissan-ом. Двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».
Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян.
Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.
Читайте также: В Кривом Роге автомобиль сбил двух женщин
На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.
В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. Это произошло 23 июня в 4 утра на улице Светлогорской, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1kr.ua
Наш корреспондент с места происшествия передает, что водителю 26 лет, он управлял Nissan-ом. Двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».
Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян.
Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.
Читайте также: В Кривом Роге автомобиль сбил двух женщин
На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.
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