Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин

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Дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, произошло в Кривом Роге - одна женщина погибла на месте, вторая с многочисленными переломами - в больнице. В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель легковушки, мчавшийся на бешеной скорости, прямо на переходе сбил двух женщин. От удара пешеходов