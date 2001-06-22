» » Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Раздел: Происшествия  
0

Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин

Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщинОбе женщины скончались на месте

В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. Это произошло 23 июня в 4 утра на улице Светлогорской, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1kr.ua

Наш корреспондент с места происшествия передает, что водителю 26 лет, он управлял Nissan-ом. Двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».

Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

Читайте также: В Кривом Роге автомобиль сбил двух женщин

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кривой Рог, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:51 » Автор: Татьяна Ларина
     114
     0

Похожие новости по теме

В Кривом Роге джип насмерть сбил девушку В Кривом Роге джип насмерть сбил девушку

Авария случилась возле пешеходного перехода.

В Кривом Роге автомобиль сбил двух женщин В Кривом Роге автомобиль сбил двух женщин

Женщины переходили дорогу не по пешеходному переходу.

В Кривом Роге Lanos сбил двух женщин В Кривом Роге Lanos сбил двух женщин

Обстоятельства ЧП выясняются.

ДТП в Кривом Роге: Lanos насмерть сбил пешеходов ДТП в Кривом Роге: Lanos насмерть сбил пешеходов

Женщина и водитель скончались на месте.

Водитель в Кривом Роге сбил двух женщин на «зебре» и рванул дальше Водитель в Кривом Роге сбил двух женщин на «зебре» и рванул дальше

Дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, произошло в Кривом Роге - одна женщина погибла на месте, вторая с многочисленными переломами - в больнице. В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель легковушки, мчавшийся на бешеной скорости, прямо на переходе сбил двух женщин. От удара пешеходов

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх