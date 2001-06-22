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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: Volkswagen врезался в Lanos

ДТП в Киеве: Volkswagen врезался в LanosДТП произошло утром на пересечении улиц Тургеневская и Полтавская.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал по ул. Полтавской и предварительно, не пропустил автомобиль Daewoo Lanos, который двигался по главной по ул. Тургеневской, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В результате произошло столкновение, пострадала женщина-пассажир из автомобиля Daewoo. В срочном порядке была госпитализирована в 17 больницу.

Образовалась большая пробка.

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На месте работали патрульная полиция и скорая помощь.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 16:07 » Автор: Татьяна Ларина
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