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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева произошел пожар

В центре Киева произошел пожарЗдание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня

Утром в центре Киева, напротив Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, горел старинный отселенный дом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Заявление о пожаре спасатели получили в 10 часов утра и на место происшествия немедленно были направлены ближайшие подразделения. По прибытии на место вызова было установлено, что горит крыша 5-этажного отселенного здания.

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В 10:29 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован, а в 10:47 – полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева произошел пожар
В центре Киева произошел пожар
В центре Киева произошел пожар
В центре Киева произошел пожар
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 17:55 » Автор: Татьяна Ларина
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