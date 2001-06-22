Раздел: Происшествия
В центре Киева произошел пожар
Здание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня
Утром в центре Киева, напротив Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, горел старинный отселенный дом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Заявление о пожаре спасатели получили в 10 часов утра и на место происшествия немедленно были направлены ближайшие подразделения. По прибытии на место вызова было установлено, что горит крыша 5-этажного отселенного здания.
Читайте также: В центре Киева произошел масштабный пожар
В 10:29 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован, а в 10:47 – полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
Утром в центре Киева, напротив Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, горел старинный отселенный дом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Заявление о пожаре спасатели получили в 10 часов утра и на место происшествия немедленно были направлены ближайшие подразделения. По прибытии на место вызова было установлено, что горит крыша 5-этажного отселенного здания.
Читайте также: В центре Киева произошел масштабный пожар
В 10:29 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован, а в 10:47 – полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
316
0
Также советуем посмотреть
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
Оставьте свой комментарий