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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разоблачили схему легализации террористов

В Киеве разоблачили схему легализации террористовВ Киеве был проведен комплекс неотложных следственных действий.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм незаконной легализации на территории Украины лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, выходец из Северного Кавказа, которого разыскивал Интерпол за причастность к терроризму, на основании фиктивного брака и сфальсифицированных документов получил вид на жительство в Украине на собственные установочные данные.

Затем злоумышленник на другие установочные данные получил паспорт гражданина Украины, на основании которого был оформлен загранпаспорт.

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На основании собранных доказательств в Киеве был проведен комплекс неотложных следственных действий для документирования противоправной деятельности иностранца. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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