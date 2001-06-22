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Раздел: Происшествия  
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В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям

В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителямВ результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.
В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб, еще двое ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

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"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи", – говорится в сообщении.

В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям
В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям
В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям
В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям
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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 09:26 » Автор: Татьяна Ларина
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