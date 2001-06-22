Раздел: Происшествия
В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям
В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.
В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб, еще двое ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.
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"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи", – говорится в сообщении.
В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб, еще двое ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.
Читайте также: В Виннице неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе
"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи", – говорится в сообщении.
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