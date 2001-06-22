Раздел: Происшествия
ДТП на Львовщине: погиб человек
В результате ДТП 8 человек получили ранения
На автодороге Ковель - Жолква возле города Великие Мосты в Сокольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 59-летний житель города Пустомыты, вероятно, уснул за рулем, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.
"Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Читайте также: ДТП на Львовщине: один человек погиб, пострадали дети
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вследствие дороожньо-транспортного происшествия (ДТП) погибли 6 человек, еще троих доставили в больницу.
На автодороге Ковель - Жолква возле города Великие Мосты в Сокольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 59-летний житель города Пустомыты, вероятно, уснул за рулем, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.
"Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Читайте также: ДТП на Львовщине: один человек погиб, пострадали дети
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вследствие дороожньо-транспортного происшествия (ДТП) погибли 6 человек, еще троих доставили в больницу.
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