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Раздел: Происшествия  
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ДТП на Львовщине: погиб человек

ДТП на Львовщине: погиб человекВ результате ДТП 8 человек получили ранения

На автодороге Ковель - Жолква возле города Великие Мосты в Сокольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Так, на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 59-летний житель города Пустомыты, вероятно, уснул за рулем, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.

"Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вследствие дороожньо-транспортного происшествия (ДТП) погибли 6 человек, еще троих доставили в больницу.
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 Теги: ДТП, Львов

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Сегодня, 10:46 » Автор: Татьяна Ларина
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