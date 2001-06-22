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Раздел: Происшествия  
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В метро Киева обнаружили тело мужчины

В метро Киева обнаружили тело мужчиныМужчина был без признаков жизни.

Сегодня, 24 июня 2018 года, в Киеве, в метро станции «Почайна» был обнаружен тело мужчины без признаков жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Прибывшая скорая помощь подтвердила смерть мужчины.

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Подробности происшествия устанавливаются, проводится следствие.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 14:07 » Автор: Анна Мартынова
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