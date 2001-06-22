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Раздел: Происшествия  
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В Харькове убили супружескую пару и ранили их ребенка

В Харькове убили супружескую пару и ранили их ребенкаПатрульные задержали подозреваемого.

Вызов о совершении убийства на улице Академика Павлова в городе Харьков полицейские получили сегодня рано утром 24 июня, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

По предварительной информации, неизвестный из автоматического оружия совершил убийство хозяина квартиры и его жены, а также нанесла огнестрельное ранение 13-летнему ребенку, который был госпитализирован в больницу.

В результате отработки вызова, на улице Шевченко, патрульные обнаружили и остановили автомобиль Volvo на котором, вероятно, передвигался гражданин причастен к убийству. Водителя задержали.

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Во время проверки транспортного средства в салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на автомат и, вероятно, охотничье ружье. Сейчас продолжаются следственные действия.
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 15:31 » Автор: Анна Мартынова
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