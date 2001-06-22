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Раздел: Происшествия  
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В Запорожской области пьяный водитель ВАЗа убил двоих прохожих

В Запорожской области пьяный водитель ВАЗа убил двоих прохожихМужчина и женщина скончались на месте аварии.

В селе Балки Васильевского района Запорожской области в субботу, 23 июня, двое пешеходов – мужчина и женщина, шли по обочине. А по дороге в это время проезжал автомобиль «ВАЗ», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.zp.ua.

Позже было установлено, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии, не удержал руль и совершил наезд на пешеходов. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте аварии.

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По данному факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, начато досудебное расследование.
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 Теги: Запорожская область, ДТП

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Сегодня, 16:59 » Автор: Анна Мартынова
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