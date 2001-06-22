Раздел: Происшествия
ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ на Донбассе
В ходе боя был ранен один боец 24-ой бригады ВСУ.
Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута в обеденной сводке за 23 июня в районе Горловки зафиксировал вражеские обстрелы украинских позиций у Зайцево (севернее Горловки) и Новгородского (западнее) из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и прочего пехотного оружия. А у Каменки (юго-западнее Горловки) – из 120-миллиметровых минометов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
В свою очередь представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук уточнил, что у Новгородского ДРГ противника пыталась подкрасться к нашей передовой позиции, но ее вовремя заметили.
В свою очередь «Информационное сообщение» рассказало, что ДНР продолжает выжигать Чигари (юго-восточная часть Южного западнее Горловки). Террористы умышленно ведут огонь трассирующими пулями, осветительными минами и снарядами по жилому сектору (смотри фото). Вспыхивающие пожары без спецтехники погасить практически невозможно:
Читайте также: Бой под Песками: военные отбили атаку ДРГ противника. Видео
«Уничтожены целые улицы. В жаркую погоду огонь перекидывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищают поселок, не успевают спасать дома. Пожарные и спасатели не приедут сюда из-за обстрелов. Любой человек, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу».
Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута в обеденной сводке за 23 июня в районе Горловки зафиксировал вражеские обстрелы украинских позиций у Зайцево (севернее Горловки) и Новгородского (западнее) из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и прочего пехотного оружия. А у Каменки (юго-западнее Горловки) – из 120-миллиметровых минометов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
В свою очередь представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук уточнил, что у Новгородского ДРГ противника пыталась подкрасться к нашей передовой позиции, но ее вовремя заметили.
В свою очередь «Информационное сообщение» рассказало, что ДНР продолжает выжигать Чигари (юго-восточная часть Южного западнее Горловки). Террористы умышленно ведут огонь трассирующими пулями, осветительными минами и снарядами по жилому сектору (смотри фото). Вспыхивающие пожары без спецтехники погасить практически невозможно:
Читайте также: Бой под Песками: военные отбили атаку ДРГ противника. Видео
«Уничтожены целые улицы. В жаркую погоду огонь перекидывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищают поселок, не успевают спасать дома. Пожарные и спасатели не приедут сюда из-за обстрелов. Любой человек, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу».
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