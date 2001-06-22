» » ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ на Донбассе
Раздел: Происшествия  
0

ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ на Донбассе

ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ на ДонбассеВ ходе боя был ранен один боец 24-ой бригады ВСУ.

Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута в обеденной сводке за 23 июня в районе Горловки зафиксировал вражеские обстрелы украинских позиций у Зайцево (севернее Горловки) и Новгородского (западнее) из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и прочего пехотного оружия. А у Каменки (юго-западнее Горловки) – из 120-миллиметровых минометов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

В свою очередь представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук уточнил, что у Новгородского ДРГ противника пыталась подкрасться к нашей передовой позиции, но ее вовремя заметили.

В свою очередь «Информационное сообщение» рассказало, что ДНР продолжает выжигать Чигари (юго-восточная часть Южного западнее Горловки). Террористы умышленно ведут огонь трассирующими пулями, осветительными минами и снарядами по жилому сектору (смотри фото). Вспыхивающие пожары без спецтехники погасить практически невозможно:

Читайте также: Бой под Песками: военные отбили атаку ДРГ противника. Видео

«Уничтожены целые улицы. В жаркую погоду огонь перекидывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищают поселок, не успевают спасать дома. Пожарные и спасатели не приедут сюда из-за обстрелов. Любой человек, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ВСУ, ДРГ, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
     113
     0

Похожие новости по теме

В оккупированную Горловку зашли боевики «Сомали» В оккупированную Горловку зашли боевики «Сомали»

В минувшие выходные в Зайцево были разрушены два жилых дома.

Ситуация в Донбассе обострилась: погиб военный Ситуация в Донбассе обострилась: погиб военный

Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции военных вблизи Водяного.

Террористы ДНР разбушевались под Донецком Террористы ДНР разбушевались под Донецком

По укреплениям ВСУ у Верхнеторецкого (между Горловкой и Донецком) ДНР вела огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов разных типов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами Боевики обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами

Зайцево и Опытное обстреливали из 82-мм минометов.

Боевики обстреляли Опытное из запрещенного оружия Боевики обстреляли Опытное из запрещенного оружия

Террористы сосредоточили обстрелы ВСУ на донецком направлении.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх