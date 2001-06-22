ВСУ отбили атаку вражеской ДРГ на Донбассе

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В оккупированную Горловку зашли боевики «Сомали» В минувшие выходные в Зайцево были разрушены два жилых дома.

Ситуация в Донбассе обострилась: погиб военный Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции военных вблизи Водяного.