Раздел: Происшествия
Стрельба в Киеве: пострадавшему сделали операцию
Владелец кафе застрелил посетителя.
Состояние пострадавшего в результате стрельбы в кафе Киева стабильный, мужчине сделали операцию. Об этом сообщил ответственный администратор Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский в эфире 5 канала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.
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Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.
Состояние пострадавшего в результате стрельбы в кафе Киева стабильный, мужчине сделали операцию. Об этом сообщил ответственный администратор Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский в эфире 5 канала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.
Читайте также: Стрельба на вокзале Киева: новые подробности
Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.
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