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Стрельба в Киеве: пострадавшему сделали операцию

Стрельба в Киеве: пострадавшему сделали операциюВладелец кафе застрелил посетителя.

Состояние пострадавшего в результате стрельбы в кафе Киева стабильный, мужчине сделали операцию. Об этом сообщил ответственный администратор Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский в эфире 5 канала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.

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Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.
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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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