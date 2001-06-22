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Раздел: Происшествия  
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В Крыму умер активист движения крымских татар

В Крыму умер активист движения крымских татарОн умер в больнице, не приходя в сознание.

В оккупированном Крыму после автомобильной аварии погиб 76-летний активист Сервер Караметов, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

По словам журналиста, Караметова в районе Старого Крыма сбил автомобиль.

Напомним, в 2017 году Сервер Караметов устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза у здания Верховного суда оккупированного Крыма в Симферополе.

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Его задержали, составили два админпротокола – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов» и «сопротивление сотрудникам полиции», затем арестовали на 10 суток.
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 Теги: Крым, активист, крымские татары

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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