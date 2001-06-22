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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержан опасный аферист

В Киеве задержан опасный аферистЕму прийдется отвечать не только за мошенничество.

В Киеве правоохранители задержали брачного афериста Александра Бурлака, который сбежал из-под стражи вчера в СИЗО. Конвоиру, который помог ему уйти от правоохранителей, сообщено о подозрении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

В пресс-службе столичной полиции рассказывают, что мошенник все это время прятался на съемной квартире на Троещине. Помогли найти подозреваемого неравнодушные киевляне, сообщившие его возможное местоположение.

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Теперь ему прийдется отвечать не только за мошенничество, но и за побег. Что касается конвоира, то на данный момнет открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения правоохранителю в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-под стражи сбежал опасный аферист.
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 Теги: Киев, аферист

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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