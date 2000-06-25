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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом из-за ДТП сгорел Volkswagen

Под Киевом из-за ДТП сгорел VolkswagenАвария случилась около 21:10.

В воскресенье, 24 июня, в Крюковщине произошло ДТП с пострадавшими. На перекрестке улиц Балукова и Мичурина столкнулись Chery Tiggo и Volkswagen Golf.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery навстречу. Tiggo поворачивал налево на улицу Мичурина. От удара оба автомобиля влетели в забор. «Немец» начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел.

В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка. Ее увезли в больницу до прибытия медиков. Также госпитализирован водитель Chery. Предварительно, у него перелом руки.

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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На место выезжало две кареты медиков. Работает следственно-оперативная группа. Виновника происшествия установит следствие.
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 Теги: ДТП, Volkswagen, Киев

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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