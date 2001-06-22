» » В киевском Гидропарке обнаружили тело утопленника
Раздел: Происшествия  
0

В киевском Гидропарке обнаружили тело утопленника

В киевском Гидропарке обнаружили тело утопленникаМужчина утонул еще в пятницу.

В воскресенье, 24 июня, в Киеве на Гидропарке обнаружили труп мужчины. Его нашли в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 21:10.

По предварительной информации, мужчина утонул еще в пятницу. Однако тело нашли два дня спустя. Погибшего вытащили из воды на Венецианский пляж. На вид ему около 30 лет.

Читайте также: В киевском Гидропарке пропал парень

На место выезжали медики и следственно-оперативная группа. Что именно произошло и по какой причине наступила смерть — установят правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Гидропарк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
     55
     0

Похожие новости по теме

В Одессе на пляже обнаружили тело молодого мужчины В Одессе на пляже обнаружили тело молодого мужчины

Тело погибшего спасатели нашли в 150 метрах от берега.

В киевском Гидропарке утонул мужчина В киевском Гидропарке утонул мужчина

Мужчина пытался переплыть пролив.

В киевском озере нашли мужской труп В киевском озере нашли мужской труп

Мужчина утонул еще 10 декабря.

Труп парня обнаружили в киевском Гидропарке Труп парня обнаружили в киевском Гидропарке

Молодой человек жил в столичном общежитии.

В киевском озере рыбаки нашли труп В киевском озере рыбаки нашли труп

Труп рыбаки выловили в Дарницком районе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх