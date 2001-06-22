Раздел: Происшествия
В киевском Гидропарке обнаружили тело утопленника
Мужчина утонул еще в пятницу.
В воскресенье, 24 июня, в Киеве на Гидропарке обнаружили труп мужчины. Его нашли в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 21:10.
По предварительной информации, мужчина утонул еще в пятницу. Однако тело нашли два дня спустя. Погибшего вытащили из воды на Венецианский пляж. На вид ему около 30 лет.
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На место выезжали медики и следственно-оперативная группа. Что именно произошло и по какой причине наступила смерть — установят правоохранители.
В воскресенье, 24 июня, в Киеве на Гидропарке обнаружили труп мужчины. Его нашли в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 21:10.
По предварительной информации, мужчина утонул еще в пятницу. Однако тело нашли два дня спустя. Погибшего вытащили из воды на Венецианский пляж. На вид ему около 30 лет.
Читайте также: В киевском Гидропарке пропал парень
На место выезжали медики и следственно-оперативная группа. Что именно произошло и по какой причине наступила смерть — установят правоохранители.
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