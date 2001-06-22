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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших

Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавшихВодитель "пятерки" был пьян.

В воскресенье, 24 июня, в поселке городского типа Гостомель произошло ДТП с пострадавшими. На перекрестке при выезде с Варшавской трассы столкнулись Kia Cerato и «ВАЗ 2105», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 23:00.

По словам сотрудников полиции, автомобиль «Жигули» ехал со стороны Бучи. При повороте налево не пропустил Kia, чем нарушил правила дорожного движения. В результате произошло столкновение транспортных средств. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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Вследствие ДТП пострадали трое: пассажир и водитель «ВАЗа», а также драйвер Cerato. Их госпитализировали в больницу. По предварительным данным, водитель «пятерки» на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В больнице у мужчины возьмут анализы для подтверждения или опровержения этого факта.

Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших
Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших
Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших
Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших
Под Киевом столкнулись ВАЗ и KIA: трое пострадавших
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 11:09 » Автор: Анна Мартынова
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