Раздел: Происшествия
В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП
Движение было парализовано.
В Киеве на Южном мосту случилось две аварии, в результате чего движение на правый берег было парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
ДТП произошли утром, 25 июня.
В первом случае в крайнем левом ряду столкнулись три легковых автомобиля. О пострадавших неизвестно, однако со стороны видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.
Следующая авария произошла через сто метров. Там в среднем ряду Honda влетела под грузовик. Авто также не получили значительных повреждений.
Читайте также: В одном из киевских парков пропал парень
В результате того, что ДТП произошли в час пик, образовался затор длиной в несколько километров.
В Киеве на Южном мосту случилось две аварии, в результате чего движение на правый берег было парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
ДТП произошли утром, 25 июня.
В первом случае в крайнем левом ряду столкнулись три легковых автомобиля. О пострадавших неизвестно, однако со стороны видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.
Следующая авария произошла через сто метров. Там в среднем ряду Honda влетела под грузовик. Авто также не получили значительных повреждений.
Читайте также: В одном из киевских парков пропал парень
В результате того, что ДТП произошли в час пик, образовался затор длиной в несколько километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1377
0
Также советуем посмотреть
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
- Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном
- Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от еды
- Мне сейчас ничего нельзя
- Кікабідзе і атака російських шовіністів
- Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне
- Сенцов не будет просить Путина о помиловании
- За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо ранены
- Заряд на всю неделю: подборка уморительных анекдотов
- В Совете Европы осудили нападение на ромов в Украине
- Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
- Потешные животные, которые уже успели нашкодить
- Смешные фотки, которые могли сделать только в Азии
- Абсурдные идеи от чрезмерно креативных людей
- Забавные фотки, снятые в нужный момент
- В США выбрали самую «уродливую» в мире собаку
- Колумб отдыхает: Сеть насмешило торжественное открытие в Украине дорожного знака
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
Оставьте свой комментарий