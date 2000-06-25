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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП

В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТПДвижение было парализовано.

В Киеве на Южном мосту случилось две аварии, в результате чего движение на правый берег было парализовано, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

ДТП произошли утром, 25 июня.

В первом случае в крайнем левом ряду столкнулись три легковых автомобиля. О пострадавших неизвестно, однако со стороны видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.

В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП
В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП


Следующая авария произошла через сто метров. Там в среднем ряду Honda влетела под грузовик. Авто также не получили значительных повреждений.

В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП


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В результате того, что ДТП произошли в час пик, образовался затор длиной в несколько километров.

В Киеве на Южном мосту произошло двойное ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:44 » Автор: Анна Мартынова
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