Раздел: Происшествия
Во Львове пьяный водитель Skoda скрывался от полиции по тротуарам
Удалось избежать трагедии.
В ночь на понедельник, 25 июня, во Львове полиция задержала водителя, который пытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Задержание происходило около 2:25 ночи, на улице Ивана Франка.
По ее словам, водитель автомобиля Skoda ехал по тротуарам, скрываясь от полиции. После того, как его остановили, он пытался ехать на таран, едва не наехал на сотрудников и оказывал сопротивление задержанию.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель, скрываясь от полиции, погиб в ДТП
Кроме того, по свидетельствам очевидцев, водитель был пьян.
В ночь на понедельник, 25 июня, во Львове полиция задержала водителя, который пытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Задержание происходило около 2:25 ночи, на улице Ивана Франка.
По ее словам, водитель автомобиля Skoda ехал по тротуарам, скрываясь от полиции. После того, как его остановили, он пытался ехать на таран, едва не наехал на сотрудников и оказывал сопротивление задержанию.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель, скрываясь от полиции, погиб в ДТП
Кроме того, по свидетельствам очевидцев, водитель был пьян.
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