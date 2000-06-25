Во Львове пьяный водитель Skoda скрывался от полиции по тротуарам

Удалось избежать трагедии.



В ночь на понедельник, 25 июня, во Львове полиция задержала водителя, который пытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании, передает



Задержание происходило около 2:25 ночи, на улице Ивана Франка.



По ее словам, водитель автомобиля Skoda ехал по тротуарам, скрываясь от полиции. После того, как его остановили, он пытался ехать на таран, едва не наехал на сотрудников и оказывал сопротивление задержанию.



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Кроме того, по свидетельствам очевидцев, водитель был пьян.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на понедельник, 25 июня, во Львове полиция задержала водителя, который пытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Задержание происходило около 2:25 ночи, на улице Ивана Франка.По ее словам, водитель автомобиля Skoda ехал по тротуарам, скрываясь от полиции. После того, как его остановили, он пытался ехать на таран, едва не наехал на сотрудников и оказывал сопротивление задержанию.Кроме того, по свидетельствам очевидцев, водитель был пьян.



