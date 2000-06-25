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Раздел: Происшествия  
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В Киеве три девушки обворовали иностранку

В Киеве три девушки обворовали иностранкуОни украли три тысячи долларов.

Трое злоумышленниц похитили у приезжей деньги и документы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что когда 62-летняя гражданка другой страны поднималась по эскалатору вокзального комплекса Киев-пассажирский, за ней пристроились трое молодых женщин, которые незаметно открыли сумку иностранки и вытащили оттуда деньги и паспорт.

Задержали карманниц на горячем. При досмотре у них обнаружили украденные у иностранки 3 000 долларов и документы.

Злоумышленницами оказались трое уроженок Закарпатской области, ранее судимые за кражи.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Киев, воровка

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Сегодня, 16:12 » Автор: Анна Мартынова
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