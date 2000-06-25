Раздел: Происшествия
В Киеве три девушки обворовали иностранку
Они украли три тысячи долларов.
Трое злоумышленниц похитили у приезжей деньги и документы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что когда 62-летняя гражданка другой страны поднималась по эскалатору вокзального комплекса Киев-пассажирский, за ней пристроились трое молодых женщин, которые незаметно открыли сумку иностранки и вытащили оттуда деньги и паспорт.
Задержали карманниц на горячем. При досмотре у них обнаружили украденные у иностранки 3 000 долларов и документы.
Злоумышленницами оказались трое уроженок Закарпатской области, ранее судимые за кражи.
Читайте также: На Бориспольской окружной произошло смертельное ДТП
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Трое злоумышленниц похитили у приезжей деньги и документы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что когда 62-летняя гражданка другой страны поднималась по эскалатору вокзального комплекса Киев-пассажирский, за ней пристроились трое молодых женщин, которые незаметно открыли сумку иностранки и вытащили оттуда деньги и паспорт.
Задержали карманниц на горячем. При досмотре у них обнаружили украденные у иностранки 3 000 долларов и документы.
Злоумышленницами оказались трое уроженок Закарпатской области, ранее судимые за кражи.
Читайте также: На Бориспольской окружной произошло смертельное ДТП
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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