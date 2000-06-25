Раздел: Происшествия
В Киеве утонул пьяный студент
Парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться.
Вечером в воскресенье, 24 июня, в Киеве из Днепра достали тело студента. Парень умер до приезда "скорой". Еще одного мужчину, который, по словам свидетелей, прыгнул с моста намеренно, удалось спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.
В воскресенье врачи достали из Днепра 37-летнего мужчину, который, по словам свидетелей, при неизвестных обстоятельствах прыгнул с Северного моста. Личную информацию сообщать врачам мужчина отказался. Он был оперативно доставлен в городскую больницу.
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Меньше повезло 20-летнему студенту университета им. Т. Шевченко. По словам свидетелей, парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться. Врачи констатировали биологическую смерть от утопления. Инцидент произошел в районе пляжа "Венеция".
Вечером в воскресенье, 24 июня, в Киеве из Днепра достали тело студента. Парень умер до приезда "скорой". Еще одного мужчину, который, по словам свидетелей, прыгнул с моста намеренно, удалось спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.
В воскресенье врачи достали из Днепра 37-летнего мужчину, который, по словам свидетелей, при неизвестных обстоятельствах прыгнул с Северного моста. Личную информацию сообщать врачам мужчина отказался. Он был оперативно доставлен в городскую больницу.
Читайте также: В Сети показали, во что превратили море в Севастополе
Меньше повезло 20-летнему студенту университета им. Т. Шевченко. По словам свидетелей, парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться. Врачи констатировали биологическую смерть от утопления. Инцидент произошел в районе пляжа "Венеция".
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