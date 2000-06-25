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Раздел: Происшествия  
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В Киеве утонул пьяный студент

В Киеве утонул пьяный студентПарень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться.

Вечером в воскресенье, 24 июня, в Киеве из Днепра достали тело студента. Парень умер до приезда "скорой". Еще одного мужчину, который, по словам свидетелей, прыгнул с моста намеренно, удалось спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.

В воскресенье врачи достали из Днепра 37-летнего мужчину, который, по словам свидетелей, при неизвестных обстоятельствах прыгнул с Северного моста. Личную информацию сообщать врачам мужчина отказался. Он был оперативно доставлен в городскую больницу.

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Меньше повезло 20-летнему студенту университета им. Т. Шевченко. По словам свидетелей, парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться. Врачи констатировали биологическую смерть от утопления. Инцидент произошел в районе пляжа "Венеция".
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 Теги: Киев, утонул

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Сегодня, 17:42 » Автор: Анна Мартынова
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