Раздел: Происшествия
Под Николаевом подростки устроили смертельное ДТП
Водитель умер, его друзья - в больнице.
Авария с пятью пострадавшими произошла во Врадиевском районе Николаевской области. По предварительной информации, вечером 24 июня 17-летний парень взял родительские «Жигули», чтобы покатать свою компанию. Ребята начали колесить по окрестностям села. Выехав на трассу Николаев — Доманевка — Березки, водитель превысил скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и оказался снова на дороге. Салон машины буквально сплющило, передает Хроника.иинфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных травм погиб на месте, а четверо пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
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Открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Авария с пятью пострадавшими произошла во Врадиевском районе Николаевской области. По предварительной информации, вечером 24 июня 17-летний парень взял родительские «Жигули», чтобы покатать свою компанию. Ребята начали колесить по окрестностям села. Выехав на трассу Николаев — Доманевка — Березки, водитель превысил скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и оказался снова на дороге. Салон машины буквально сплющило, передает Хроника.иинфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных травм погиб на месте, а четверо пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
Читайте также: В Сети показали, во что превратили море в Севастополе
Открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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