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В полиции раскрыли подробности похищения сына дипломата

В полиции раскрыли подробности похищения сына дипломата Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Патрульные обнаружили мужчину, которого похитили в центре Киева на улице Тургеневской, в Дарницком районе - недалеко от места, где его оставили похитители.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как сообщили в патрульной полиции Украины, избитого мужчину нашли около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее.

Мужчина рассказал, что неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После его снова посадили в автомобиль, завязали глаза и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу.

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Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии.
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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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