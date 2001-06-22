Раздел: Происшествия
Стало известно имя помощника депутата ВР, стрелявшего по детям
У правонарушителя находился пистолет Макарова.
Под Киевом помощник народного депутата Юлия Мамчура открыл стрельбу по 14-летнему подростку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Инцидент произошел днем 26 июня на спортивном стадионе города Вишневое Киевской области. Изрядно подвыпивший помощник нардепа достал травматический пистолет и выстрелил из него.
«В 11.26 в ГФ «Департамент охраны» позвонил тренер по футболу Влад, со словами «На стадионе, в центре Вишнёвого, неизвестный стреляет по детям!!!», — сообщили в пресс-центре ГФ «Департамента охраны».
Представители департамента передали информацию правоохранителям и прибыли на место происшествия.
На стадионе был задержан гражданин лет 45 — Олег Ш., житель Вишневого. У правонарушителя находился пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Виновник был пьян и кричал, что он помощник депутата Юлия Мамчура.
Читайте также: В Киеве ограбили помощника народного депутата
«Он находился в состоянии алкогольного опьянения, тест на драгере показал 2,61 промилле.
Задержанный вёл себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата ВР Юлия Мамчура». — рассказали охранники.
Под Киевом помощник народного депутата Юлия Мамчура открыл стрельбу по 14-летнему подростку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Инцидент произошел днем 26 июня на спортивном стадионе города Вишневое Киевской области. Изрядно подвыпивший помощник нардепа достал травматический пистолет и выстрелил из него.
«В 11.26 в ГФ «Департамент охраны» позвонил тренер по футболу Влад, со словами «На стадионе, в центре Вишнёвого, неизвестный стреляет по детям!!!», — сообщили в пресс-центре ГФ «Департамента охраны».
Представители департамента передали информацию правоохранителям и прибыли на место происшествия.
На стадионе был задержан гражданин лет 45 — Олег Ш., житель Вишневого. У правонарушителя находился пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Виновник был пьян и кричал, что он помощник депутата Юлия Мамчура.
Читайте также: В Киеве ограбили помощника народного депутата
«Он находился в состоянии алкогольного опьянения, тест на драгере показал 2,61 промилле.
Задержанный вёл себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата ВР Юлия Мамчура». — рассказали охранники.
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