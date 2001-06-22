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Раздел: Происшествия  
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Стало известно имя помощника депутата ВР, стрелявшего по детям

Стало известно имя помощника депутата ВР, стрелявшего по детямУ правонарушителя находился пистолет Макарова.

Под Киевом помощник народного депутата Юлия Мамчура открыл стрельбу по 14-летнему подростку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Инцидент произошел днем 26 июня на спортивном стадионе города Вишневое Киевской области. Изрядно подвыпивший помощник нардепа достал травматический пистолет и выстрелил из него.

«В 11.26 в ГФ «Департамент охраны» позвонил тренер по футболу Влад, со словами «На стадионе, в центре Вишнёвого, неизвестный стреляет по детям!!!», — сообщили в пресс-центре ГФ «Департамента охраны».

Представители департамента передали информацию правоохранителям и прибыли на место происшествия.

На стадионе был задержан гражданин лет 45 — Олег Ш., житель Вишневого. У правонарушителя находился пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Виновник был пьян и кричал, что он помощник депутата Юлия Мамчура.

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«Он находился в состоянии алкогольного опьянения, тест на драгере показал 2,61 промилле.

Задержанный вёл себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата ВР Юлия Мамчура». — рассказали охранники.
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 Теги: пистолет Макарова, депутат, рада

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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