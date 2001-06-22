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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе ликвидировали "боевого бурята" Путина

На Донбассе ликвидировали "боевого бурята" ПутинаПогибший служил в 19-й отдельной мотострелковой бригаде.

В зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали российского наемника Дмитрия Абгадеева с позывным "Шаман".

Об этом говорится на странице IgorGirkin в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

‏"Абгадеев Дмитрий охоту на укров закончил..." - сказано в подписи к фото.

По данным "Миротворца", погибший служил в 19-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 20634, Владикавказ), был снайпером. Входил в бандформирование "Сомали" на Донбассе.

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Ранее в районе оккупированного поселка Коминтерново Донецкой области получил серьезное ранение один из так называемых "комбатов" боевиков "ДНР" Георгий Слесаревский, который также известен под позывным "Джордж".
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 Теги: Донбасс, Путин

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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