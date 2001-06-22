В Киеве нардеп извинился за поступок своего помощника

На место происшествия прибыла охрана и полиция.



После инцидента народный депутат Юлий Мамчур извинился перед родителями пострадавшего мальчика на стадионе в городе Вишневое во время футбольной тренировки, затем освободил от выполнения обязанностей нерадивого помощника.



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На своей странице в Facebook народный депутат Юлий Мамчур принес извинения перед родителями ребенка, которого ранили на стадионе в Вишневом, а также отметил, что каждый человек независимо от своего статуса несет ответственность за свои поступки. Также он сообщил о принятии решения о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.



Кроме того, как выяснилось из информации Гражданского формирования «Департамент охраны» на странице Facebook помощник нардепа был очень пьян и устроил беспорядочную стрельбу на стадионе, на котором в это время проходила тренировка детей по футболу, на поле присутствовало около 70 человек, преимущественно дети. По итогу один ребёнок 14-ти лет получил касательное ранение ноги, к счастью его жизни ничего не угрожало.



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В полдвенадцатого утра тренер по футболу вызвал охрану ГФ «Департамент охраны» по телефону, а также сообщил, что неизвестный мужчина стреляет по детям. На место происшествия прибыла охрана и полиция города Вишневого, а также все руководство полиции Вишневого и Киево-Святошинского района. Когда общими усилиями стрелявший был задержан, то нецензурно ругался, говорил, что ему ничего не будет так как он помощник депутата Верховной Рады. У стрелявшего изъяли пистолет и гильзы, как выяснилось он был в стельку пьян – драгер показал 2,61 промилле алкоголя.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter После инцидента народный депутат Юлий Мамчур извинился перед родителями пострадавшего мальчика на стадионе в городе Вишневое во время футбольной тренировки, затем освободил от выполнения обязанностей нерадивого помощника.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online На своей странице в Facebook народный депутат Юлий Мамчур принес извинения перед родителями ребенка, которого ранили на стадионе в Вишневом, а также отметил, что каждый человек независимо от своего статуса несет ответственность за свои поступки. Также он сообщил о принятии решения о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.Кроме того, как выяснилось из информации Гражданского формирования «Департамент охраны» на странице Facebook помощник нардепа был очень пьян и устроил беспорядочную стрельбу на стадионе, на котором в это время проходила тренировка детей по футболу, на поле присутствовало около 70 человек, преимущественно дети. По итогу один ребёнок 14-ти лет получил касательное ранение ноги, к счастью его жизни ничего не угрожало.В полдвенадцатого утра тренер по футболу вызвал охрану ГФ «Департамент охраны» по телефону, а также сообщил, что неизвестный мужчина стреляет по детям. На место происшествия прибыла охрана и полиция города Вишневого, а также все руководство полиции Вишневого и Киево-Святошинского района. Когда общими усилиями стрелявший был задержан, то нецензурно ругался, говорил, что ему ничего не будет так как он помощник депутата Верховной Рады. У стрелявшего изъяли пистолет и гильзы, как выяснилось он был в стельку пьян – драгер показал 2,61 промилле алкоголя.



