» » В Киеве нардеп извинился за поступок своего помощника
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве нардеп извинился за поступок своего помощника

На место происшествия прибыла охрана и полиция.

После инцидента народный депутат Юлий Мамчур извинился перед родителями пострадавшего мальчика на стадионе в городе Вишневое во время футбольной тренировки, затем освободил от выполнения обязанностей нерадивого помощника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

На своей странице в Facebook народный депутат Юлий Мамчур принес извинения перед родителями ребенка, которого ранили на стадионе в Вишневом, а также отметил, что каждый человек независимо от своего статуса несет ответственность за свои поступки. Также он сообщил о принятии решения о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.

Кроме того, как выяснилось из информации Гражданского формирования «Департамент охраны» на странице Facebook помощник нардепа был очень пьян и устроил беспорядочную стрельбу на стадионе, на котором в это время проходила тренировка детей по футболу, на поле присутствовало около 70 человек, преимущественно дети. По итогу один ребёнок 14-ти лет получил касательное ранение ноги, к счастью его жизни ничего не угрожало.

Читайте также: В Киеве ограбили помощника народного депутата

В полдвенадцатого утра тренер по футболу вызвал охрану ГФ «Департамент охраны» по телефону, а также сообщил, что неизвестный мужчина стреляет по детям. На место происшествия прибыла охрана и полиция города Вишневого, а также все руководство полиции Вишневого и Киево-Святошинского района. Когда общими усилиями стрелявший был задержан, то нецензурно ругался, говорил, что ему ничего не будет так как он помощник депутата Верховной Рады. У стрелявшего изъяли пистолет и гильзы, как выяснилось он был в стельку пьян – драгер показал 2,61 промилле алкоголя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, нардеп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
     630
     0

Похожие новости по теме

Стало известно имя помощника депутата ВР, стрелявшего по детям Стало известно имя помощника депутата ВР, стрелявшего по детям

У правонарушителя находился пистолет Макарова.

Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил ребенка, - СМИ Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил ребенка, - СМИ

Ребенку оказывают медицинскую помощь.

В Киеве ограбили помощника народного депутата В Киеве ограбили помощника народного депутата

В столице ограбили одного из помощников Якова Безбаха.

Стрельба в Киеве: ранен помощник нардепа Стрельба в Киеве: ранен помощник нардепа

ЧП произошло на улице Герцена столицы.

В Кривом Роге начальник милиции избил помощника нардепа В Кривом Роге начальник милиции избил помощника нардепа

Начальник полиции Кривого Рога Валерий Лютый избил Виталия Чернявского.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх