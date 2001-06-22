Гонки на маршрутках в Киеве едва не закончились трагедией

Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева».



Вчера, 25 июня, на столичном жилмассиве Теремки-2 из маршрутки выпала женщина. Это произошло в то время, когда водитель пытался обогнать конкурента, – сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.



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Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева» около 19:00. Водитель 499-й маршрутки пытался обогнать конкурента с 491-й. Водитель так торопился, что зажал женщине ногу задней дверью и она упала спиной на асфальт. По словам очевидца, пострадавшая лишь чудом избежала удара затылком о бордюр, до которого оставалось всего лишь 10 сантиметров.



После того, как женщине помогли подняться, водитель выскочил из маршрутки и предлагал пострадавшей деньги. Также он просил ее не вызывать полицию.



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Представители ЧП «Тандем», предприятия, которое управляет этим маршрутом, ответили журналистам, что «на Фейсбуке пишут много чего», об инциденте ничего не знают и посоветовали подать запрос. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера, 25 июня, на столичном жилмассиве Теремки-2 из маршрутки выпала женщина. Это произошло в то время, когда водитель пытался обогнать конкурента, – сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева» около 19:00. Водитель 499-й маршрутки пытался обогнать конкурента с 491-й. Водитель так торопился, что зажал женщине ногу задней дверью и она упала спиной на асфальт. По словам очевидца, пострадавшая лишь чудом избежала удара затылком о бордюр, до которого оставалось всего лишь 10 сантиметров.После того, как женщине помогли подняться, водитель выскочил из маршрутки и предлагал пострадавшей деньги. Также он просил ее не вызывать полицию.Представители ЧП «Тандем», предприятия, которое управляет этим маршрутом, ответили журналистам, что «на Фейсбуке пишут много чего», об инциденте ничего не знают и посоветовали подать запрос.



