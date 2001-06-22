Раздел: Происшествия
Гонки на маршрутках в Киеве едва не закончились трагедией
Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева».
Вчера, 25 июня, на столичном жилмассиве Теремки-2 из маршрутки выпала женщина. Это произошло в то время, когда водитель пытался обогнать конкурента, – сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева» около 19:00. Водитель 499-й маршрутки пытался обогнать конкурента с 491-й. Водитель так торопился, что зажал женщине ногу задней дверью и она упала спиной на асфальт. По словам очевидца, пострадавшая лишь чудом избежала удара затылком о бордюр, до которого оставалось всего лишь 10 сантиметров.
После того, как женщине помогли подняться, водитель выскочил из маршрутки и предлагал пострадавшей деньги. Также он просил ее не вызывать полицию.
Читайте также: Кровавое ЧП в Киеве: женщина выпала из маршрутки
Представители ЧП «Тандем», предприятия, которое управляет этим маршрутом, ответили журналистам, что «на Фейсбуке пишут много чего», об инциденте ничего не знают и посоветовали подать запрос.
Вчера, 25 июня, на столичном жилмассиве Теремки-2 из маршрутки выпала женщина. Это произошло в то время, когда водитель пытался обогнать конкурента, – сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева» около 19:00. Водитель 499-й маршрутки пытался обогнать конкурента с 491-й. Водитель так торопился, что зажал женщине ногу задней дверью и она упала спиной на асфальт. По словам очевидца, пострадавшая лишь чудом избежала удара затылком о бордюр, до которого оставалось всего лишь 10 сантиметров.
После того, как женщине помогли подняться, водитель выскочил из маршрутки и предлагал пострадавшей деньги. Также он просил ее не вызывать полицию.
Читайте также: Кровавое ЧП в Киеве: женщина выпала из маршрутки
Представители ЧП «Тандем», предприятия, которое управляет этим маршрутом, ответили журналистам, что «на Фейсбуке пишут много чего», об инциденте ничего не знают и посоветовали подать запрос.
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