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Раздел: Происшествия  
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Гонки на маршрутках в Киеве едва не закончились трагедией

Гонки на маршрутках в Киеве едва не закончились трагедиейИнцидент произошел на остановке «Маршала Конева».

Вчера, 25 июня, на столичном жилмассиве Теремки-2 из маршрутки выпала женщина. Это произошло в то время, когда водитель пытался обогнать конкурента, – сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Инцидент произошел на остановке «Маршала Конева» около 19:00. Водитель 499-й маршрутки пытался обогнать конкурента с 491-й. Водитель так торопился, что зажал женщине ногу задней дверью и она упала спиной на асфальт. По словам очевидца, пострадавшая лишь чудом избежала удара затылком о бордюр, до которого оставалось всего лишь 10 сантиметров.

После того, как женщине помогли подняться, водитель выскочил из маршрутки и предлагал пострадавшей деньги. Также он просил ее не вызывать полицию.

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Представители ЧП «Тандем», предприятия, которое управляет этим маршрутом, ответили журналистам, что «на Фейсбуке пишут много чего», об инциденте ничего не знают и посоветовали подать запрос.
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 Теги: Гонки, Киев

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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