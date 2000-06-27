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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением

ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлениемНа месте работают медики и полиция.

Во вторник, 26 июня, на бульваре Леси Украинки случилась авария. Мотоциклист упал на дороге вместе с девушкой-пассажиром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло около 23:00.

Мотоцикл Honda Crossrunner двигался по бульвару Леси Укринки в сторону бульвара Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и упал на проезжей части. Вместе с мотоциклистом была и девушка-пассажир.

Вследствие полученных травм обоих госпитализировали. О состоянии потерпевших неизвестно. Отметим, что парень с девушкой были экипированы, оба в шлемах.

На месте работают медики и полиция. Правоохранители выясняют подробности инцидента.

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Ранее мы писали про ДТП на злополучном перекрестке в центре Киева. Байкер сбежал, оставив разыскиваемый Интерполом мотоцикл. Также на Днепровской набережной Ford врезался в мотоциклиста. Байкера увезла «скорая».
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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