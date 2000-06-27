Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением
На месте работают медики и полиция.
Во вторник, 26 июня, на бульваре Леси Украинки случилась авария. Мотоциклист упал на дороге вместе с девушкой-пассажиром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 23:00.
Мотоцикл Honda Crossrunner двигался по бульвару Леси Укринки в сторону бульвара Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и упал на проезжей части. Вместе с мотоциклистом была и девушка-пассажир.
Вследствие полученных травм обоих госпитализировали. О состоянии потерпевших неизвестно. Отметим, что парень с девушкой были экипированы, оба в шлемах.
На месте работают медики и полиция. Правоохранители выясняют подробности инцидента.
Читайте также: Под Харьковом мотоциклист погиб, врезавшись в дерево
Ранее мы писали про ДТП на злополучном перекрестке в центре Киева. Байкер сбежал, оставив разыскиваемый Интерполом мотоцикл. Также на Днепровской набережной Ford врезался в мотоциклиста. Байкера увезла «скорая».
Во вторник, 26 июня, на бульваре Леси Украинки случилась авария. Мотоциклист упал на дороге вместе с девушкой-пассажиром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 23:00.
Мотоцикл Honda Crossrunner двигался по бульвару Леси Укринки в сторону бульвара Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и упал на проезжей части. Вместе с мотоциклистом была и девушка-пассажир.
Вследствие полученных травм обоих госпитализировали. О состоянии потерпевших неизвестно. Отметим, что парень с девушкой были экипированы, оба в шлемах.
На месте работают медики и полиция. Правоохранители выясняют подробности инцидента.
Читайте также: Под Харьковом мотоциклист погиб, врезавшись в дерево
Ранее мы писали про ДТП на злополучном перекрестке в центре Киева. Байкер сбежал, оставив разыскиваемый Интерполом мотоцикл. Также на Днепровской набережной Ford врезался в мотоциклиста. Байкера увезла «скорая».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
443
0
Также советуем посмотреть
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
Оставьте свой комментарий