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В Киеве пропал подросток

В Киеве пропал подростокВ столице разыскивают Сергея Михайловича Андреева 2002 года рождения

Святошинское управление полиции разыскивает Сергея Андреева. При получении любой информации о пропавшем просят звонить на линию 102, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Несовершеннолетний мальчик пропал во вторник, 26 июня. Об этом Информатор узнал у правоохранительных органов.

В столице разыскивают Сергея Михайловича Андреева 2002 года рождения. Больше информации про пропавшего нет.

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В правоохранительных органах просят всех, кто знает местоположение подростка, сообщать по телефону «102».

В Киеве пропал подросток

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 Теги: Киев, подросток

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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Просьба откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка

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