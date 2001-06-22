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На Херсонщине произошло смертельное ДТП

На Херсонщине произошло смертельное ДТПВ Херсонской области не разминулись легковушка и микроавтобус: есть погибшие

В районе с. Солонцы Алешковского района сегодня произошло смертельное ДТП: на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека погибли. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.

"Сегодня около 14:00 в Алешковском районе возле с. Солонцы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Полицейским стало известно, что на автодороге столкнулись два автомобиля: Тoyota и "Газель", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника отдела следственного управления областного главка полиции Евгений Шаталов, предварительно установлено, что 64-летний водитель Toyоta выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом "Газель", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель и два пассажира Toyota от полученных травм погибли на месте. А водителя "Газель" доставили в реанимацию Голопристанской больницы.

По факту этого ДТП открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Проводятся первоочередные следственные действия.
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 Теги: Херсонская область, ДТП

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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