Раздел: Происшествия
В Киеве на одной из улиц произошла стрельба
В результате конфликта никто не пострадал
Во вторник, 26 июня, в Киеве на улице Парково-Сырецкой, 17, произошла стрельба. В результате конфликта никто не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 102 поступил около 19:15.
По словам местных жителей, к дому подошли мужчина и женщина. После чего спутница осталась на улице, а мужчина залез в нишу цокольного этажа.
Небезразличные граждане заметили подозрительную активность и поинтересовались, что они ищут. Предположительно, целью была так называемая «закладка» (наркотические вещества, которые распространяются через интернет). В ходе диалога местного жителя и искателя клада произошел конфликт. Спутница начала кидаться на людей и пыталась покусать девушку, которая проживает в этом доме.
После нескольких попыток избежать конфликта местный житель достал травматический пистолет «Форт» и произвел несколько выстрелов вверх. В результате конфликта никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские начали разбираться в ситуации.
Читайте также: В Киеве произошла стрельба: есть пострадавший
Когда мужчина вылазил из подвала, он порвал на себе футболку. Его спутница в ходе борьбы порвала босоножек. Предварительно, запрещенных веществ при них не нашли. Однако свидетели утверждают, что видели сверток, женщина положила его в сумку. На место прибыла следственно-оперативная группа. У участников собирают пояснения.
Во вторник, 26 июня, в Киеве на улице Парково-Сырецкой, 17, произошла стрельба. В результате конфликта никто не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 102 поступил около 19:15.
По словам местных жителей, к дому подошли мужчина и женщина. После чего спутница осталась на улице, а мужчина залез в нишу цокольного этажа.
Небезразличные граждане заметили подозрительную активность и поинтересовались, что они ищут. Предположительно, целью была так называемая «закладка» (наркотические вещества, которые распространяются через интернет). В ходе диалога местного жителя и искателя клада произошел конфликт. Спутница начала кидаться на людей и пыталась покусать девушку, которая проживает в этом доме.
После нескольких попыток избежать конфликта местный житель достал травматический пистолет «Форт» и произвел несколько выстрелов вверх. В результате конфликта никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские начали разбираться в ситуации.
Читайте также: В Киеве произошла стрельба: есть пострадавший
Когда мужчина вылазил из подвала, он порвал на себе футболку. Его спутница в ходе борьбы порвала босоножек. Предварительно, запрещенных веществ при них не нашли. Однако свидетели утверждают, что видели сверток, женщина положила его в сумку. На место прибыла следственно-оперативная группа. У участников собирают пояснения.
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