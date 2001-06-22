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В Киеве на одной из улиц произошла стрельба

В Киеве на одной из улиц произошла стрельба В результате конфликта никто не пострадал

Во вторник, 26 июня, в Киеве на улице Парково-Сырецкой, 17, произошла стрельба. В результате конфликта никто не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию 102 поступил около 19:15.

По словам местных жителей, к дому подошли мужчина и женщина. После чего спутница осталась на улице, а мужчина залез в нишу цокольного этажа.

Небезразличные граждане заметили подозрительную активность и поинтересовались, что они ищут. Предположительно, целью была так называемая «закладка» (наркотические вещества, которые распространяются через интернет). В ходе диалога местного жителя и искателя клада произошел конфликт. Спутница начала кидаться на людей и пыталась покусать девушку, которая проживает в этом доме.

После нескольких попыток избежать конфликта местный житель достал травматический пистолет «Форт» и произвел несколько выстрелов вверх. В результате конфликта никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские начали разбираться в ситуации.

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Когда мужчина вылазил из подвала, он порвал на себе футболку. Его спутница в ходе борьбы порвала босоножек. Предварительно, запрещенных веществ при них не нашли. Однако свидетели утверждают, что видели сверток, женщина положила его в сумку. На место прибыла следственно-оперативная группа. У участников собирают пояснения.
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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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