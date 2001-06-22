Раздел: Происшествия
В Киеве кафе сгорело дотла
Горело 20 квадратных метров.
В среду, 27 июня, в Киеве на улице Березняковской, 20, произошел пожар. Горело местное кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 04:00.
Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. Горела обшивка здания, а также внутренности заведения. Во избежании взрыва пожарные вынесли из огня углекислотный баллон, он был подключен к пивной установке.
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Сотрудникам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные расчеты, дежурили медики и полиция. Причину пожара установит следствие.
В среду, 27 июня, в Киеве на улице Березняковской, 20, произошел пожар. Горело местное кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 04:00.
Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. Горела обшивка здания, а также внутренности заведения. Во избежании взрыва пожарные вынесли из огня углекислотный баллон, он был подключен к пивной установке.
Читайте также: В Киеве ночью горел жилой дом
Сотрудникам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные расчеты, дежурили медики и полиция. Причину пожара установит следствие.
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