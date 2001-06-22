» » В Киеве кафе сгорело дотла
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве кафе сгорело дотла

В Киеве кафе сгорело дотлаГорело 20 квадратных метров.

В среду, 27 июня, в Киеве на улице Березняковской, 20, произошел пожар. Горело местное кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Вызов на линию 101 поступил около 04:00.

Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. Горела обшивка здания, а также внутренности заведения. Во избежании взрыва пожарные вынесли из огня углекислотный баллон, он был подключен к пивной установке.

Читайте также: В Киеве ночью горел жилой дом

Сотрудникам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные расчеты, дежурили медики и полиция. Причину пожара установит следствие.

В Киеве кафе сгорело дотла
В Киеве кафе сгорело дотла
В Киеве кафе сгорело дотла
В Киеве кафе сгорело дотла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, кафе

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
     1758
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ночью горел жилой дом В Киеве ночью горел жилой дом

Причину пожара устанавливают.

В Киеве горел ресторан В Киеве горел ресторан

Вызов на линию 101 поступил около 02:50.

Пожар в Киеве: ночью сгорел дом Пожар в Киеве: ночью сгорел дом

Площадь пожара примерно составила 250 квадратных метров

В Киеве дотла сгорел частный дом В Киеве дотла сгорел частный дом

Остались только бетонные стены.

В Киеве горела многоэтажка В Киеве горела многоэтажка

Обошлось без пострадавших.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх