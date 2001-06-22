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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Харьковском шоссе вспыхнул Nissan

В Киеве на Харьковском шоссе вспыхнул NissanАвто оперативно потушили.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 26 июня в 23:44 спасателям поступило сообщение о том, что в Деснянском районе на Харьковском шоссе, 56, горит автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На место происшествия было направлено дежурное отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на обочине дороги в припаркованном автомобиле Nissan. В 00:12 пожар был ликвидирован.

В результате возгорания частично повреждена электропроводка автомобиля.

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К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 13:35 » Автор: Анна Мартынова
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