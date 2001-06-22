» » Под Киевом насильник напал на 32-летнюю женщину и несовершеннолетнюю
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом насильник напал на 32-летнюю женщину и несовершеннолетнюю

Под Киевом насильник напал на 32-летнюю женщину и несовершеннолетнюю Маньяка задержала полиция в течение двух часов.

Сегодня ночью по горячим следам задержали мужчину, который пытался изнасиловать 32-летнюю женщину, а после – несовершеннолетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инциденты произошли в лесопарковой зоне города Обухов. К счастью, в обоих случаях нападающий не довел до конца свой преступный умысел.

"Как только нам стало известно об этом от родственников пострадавших, весь оперативный состав обуховской полиции начал поиск подозреваемого. Провели комплекс полицейских мероприятий и уже через два часа 36-летний нападающий находился в изоляторе временного содержания", – написал Ценов.

Читайте также: Улочки самого романтичного города на планете. Фото

Продолжаются следственные действия. Задержанный сознался в содеянном. Ему инкриминируется покушение на изнасилование.

Под Киевом насильник напал на 32-летнюю женщину и несовершеннолетнюю
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: насильник, Киевская область

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
     1467
     0

Похожие новости по теме

На Житомирщине педофил хотел изнасиловать 9-летнюю девочку На Житомирщине педофил хотел изнасиловать 9-летнюю девочку

В Житомирской области 26-летний мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

Под Харьковом задержан педофил Под Харьковом задержан педофил

Он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Педофил напал на 11-летнюю девочку в Одесской области Педофил напал на 11-летнюю девочку в Одесской области

В Одесской области 30-летний мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, однако ребенку удалось вырваться от нападавшего и сбежать.

Харьковщина: 10-летнюю девочку пытались изнасиловать Харьковщина: 10-летнюю девочку пытались изнасиловать

Насильник напал на девочку на автобусной остановке.

Львовщина: 30-летний мужчина душил и пытался изнасиловать 51-летнюю женщину Львовщина: 30-летний мужчина душил и пытался изнасиловать 51-летнюю женщину

Преступнику грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх