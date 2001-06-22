Раздел: Происшествия
Под Киевом насильник напал на 32-летнюю женщину и несовершеннолетнюю
Маньяка задержала полиция в течение двух часов.
Сегодня ночью по горячим следам задержали мужчину, который пытался изнасиловать 32-летнюю женщину, а после – несовершеннолетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инциденты произошли в лесопарковой зоне города Обухов. К счастью, в обоих случаях нападающий не довел до конца свой преступный умысел.
"Как только нам стало известно об этом от родственников пострадавших, весь оперативный состав обуховской полиции начал поиск подозреваемого. Провели комплекс полицейских мероприятий и уже через два часа 36-летний нападающий находился в изоляторе временного содержания", – написал Ценов.
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Продолжаются следственные действия. Задержанный сознался в содеянном. Ему инкриминируется покушение на изнасилование.
Сегодня ночью по горячим следам задержали мужчину, который пытался изнасиловать 32-летнюю женщину, а после – несовершеннолетнюю девочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инциденты произошли в лесопарковой зоне города Обухов. К счастью, в обоих случаях нападающий не довел до конца свой преступный умысел.
"Как только нам стало известно об этом от родственников пострадавших, весь оперативный состав обуховской полиции начал поиск подозреваемого. Провели комплекс полицейских мероприятий и уже через два часа 36-летний нападающий находился в изоляторе временного содержания", – написал Ценов.
Читайте также: Улочки самого романтичного города на планете. Фото
Продолжаются следственные действия. Задержанный сознался в содеянном. Ему инкриминируется покушение на изнасилование.
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