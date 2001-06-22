» » В Польше на стройке погиб украинский «заробитчанин»
Раздел: Происшествия  
0

В Польше на стройке погиб украинский «заробитчанин»

В Польше на стройке погиб украинский «заробитчанин» Инцидент произошел в Вроцлаве.

В польском городе Вроцлав сегодня, 27 июня, умер украинец, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что инцидент произошел утром. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.

Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Отметим, что пока не установленно, почему лестница рухнула.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Польша, украинец

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:33 » Автор: Анна Мартынова
     104
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на мужчину рухнула стена в его же квартире В Киеве на мужчину рухнула стена в его же квартире

Мужчина делал ремонт в квартире.

В Запорожье подъемник мусоровоза убил мужчину В Запорожье подъемник мусоровоза убил мужчину

Мужчина скончался во время транспортировки в больницу.

ЧП на стройке в Киеве: есть погибший ЧП на стройке в Киеве: есть погибший

Смертельный инцидент случился сегодня, 4-го августа.

В Харькове мужчину насмерть раздавил грузовик В Харькове мужчину насмерть раздавил грузовик

Инцидент произошел на местном предприятии.

ДТП в Хмельницком: пожилой пешеход погиб на месте ДТП в Хмельницком: пожилой пешеход погиб на месте

Трагический инцидент произошел этим утром.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх