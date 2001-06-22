Раздел: Происшествия
В Польше на стройке погиб украинский «заробитчанин»
Инцидент произошел в Вроцлаве.
В польском городе Вроцлав сегодня, 27 июня, умер украинец, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что инцидент произошел утром. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.
Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.
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Отметим, что пока не установленно, почему лестница рухнула.
В польском городе Вроцлав сегодня, 27 июня, умер украинец, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что инцидент произошел утром. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы.
Представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк сообщил, что 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Отметим, что пока не установленно, почему лестница рухнула.
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