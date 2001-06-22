Раздел: Происшествия
Двойное ДТП в Киеве: женщину сбили на пешеходном переходе
Автомобиль проехал по инерции.
В среду, 27 июня, в Киеве на проспекте Науки столкнулись Fiat и Ford. В аварии пострадала женщина, переходившая дорогу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 14:50.
По информации правоохранителей, Fiat, ехавший по проспекту в сторону Столичного шоссе, затормозил, чтобы пропустить женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Однако сзади в него врезался Ford. От удара Fiat по инерции проехал около метра и сбил пешехода. По предварительному диагнозу, у нее ушиб левой ноги.
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Пострадавшую забрала скорая. На месте аварии работают правоохранители, ожидают приезда следователя по ДТП. Пробка по проспекту Науки не образовалась.
В среду, 27 июня, в Киеве на проспекте Науки столкнулись Fiat и Ford. В аварии пострадала женщина, переходившая дорогу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 14:50.
По информации правоохранителей, Fiat, ехавший по проспекту в сторону Столичного шоссе, затормозил, чтобы пропустить женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Однако сзади в него врезался Ford. От удара Fiat по инерции проехал около метра и сбил пешехода. По предварительному диагнозу, у нее ушиб левой ноги.
Читайте также: В Одессе пьяный водитель BMW влетел в трактор
Пострадавшую забрала скорая. На месте аварии работают правоохранители, ожидают приезда следователя по ДТП. Пробка по проспекту Науки не образовалась.
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