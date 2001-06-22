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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали квартирного вора

В Киеве поймали квартирного вораНа его счету 30 квартирных краж.

Мужчине удалось извлечь из чужих домов десятки ноутбуков, телефонов, часов, банковских карточек, сотни золотых украшений, и, конечно, тысячи наличности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на magnolia-tv.com.

Несколько месяцев столичные правоохранители пытались поймать этого вора. И вот он попал к ним в руки.

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За подозреваемым следили полицейские. Задержали квартирника после того как он обчистил очередной дом в Днепровском районе Киева.
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 Теги: Киев, вор

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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