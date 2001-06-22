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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе погибли три бойцов ВСУ

На Донбассе погибли три бойцов ВСУОдин военный получил ранение.

Боевики открывали огонь из артиллерии вблизи прифронтовой Богдановки Донецкой области в результате обстрелов, со стороны боевиков, погибли трое украинских военных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

В результате боев вблизи Водяного один военный получил ранение.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка. Там боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

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 Теги: Донбасс, ВСУ

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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