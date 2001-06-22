Раздел: Происшествия
Лобовое столкновение фур под Днепром: водитель погиб на месте
Второй водитель в тяжелом состоянии.
Ночью, 28 июня, на 10 км автотрассы Харьков - Симферополь М-29, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два тяжелых грузовика DAF. Один из водителей погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 02:40. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
"Прибыв на место происшествия специалисты службы спасения "101" установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки "DAF", один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другой водитель, 1971 года рождения, был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.
Спасатели с помощью пожарно-технического открыли дверь кабины и достали тело погибшего мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в пресс-службе.
Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов
К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины.
Ночью, 28 июня, на 10 км автотрассы Харьков - Симферополь М-29, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два тяжелых грузовика DAF. Один из водителей погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 02:40. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
"Прибыв на место происшествия специалисты службы спасения "101" установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки "DAF", один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другой водитель, 1971 года рождения, был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.
Спасатели с помощью пожарно-технического открыли дверь кабины и достали тело погибшего мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в пресс-службе.
Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов
К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
188
0
Также советуем посмотреть
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
Оставьте свой комментарий