» » Лобовое столкновение фур под Днепром: водитель погиб на месте
Раздел: Происшествия  
0

Лобовое столкновение фур под Днепром: водитель погиб на месте

Лобовое столкновение фур под Днепром: водитель погиб на местеВторой водитель в тяжелом состоянии.

Ночью, 28 июня, на 10 км автотрассы Харьков - Симферополь М-29, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два тяжелых грузовика DAF. Один из водителей погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 02:40. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв на место происшествия специалисты службы спасения "101" установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки "DAF", один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другой водитель, 1971 года рождения, был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.

Спасатели с помощью пожарно-технического открыли дверь кабины и достали тело погибшего мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в пресс-службе.

Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов

К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фуры, водитель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:43 » Автор: Анна Мартынова
     188
     0

Похожие новости по теме

На Днепропетровщине столкнулись Nissan и Lexus: много пострадавших На Днепропетровщине столкнулись Nissan и Lexus: много пострадавших

В аварии пострадали пять человек.

Смертельное ДТП с пожаром на Полтавщине: столкнулись три фуры Смертельное ДТП с пожаром на Полтавщине: столкнулись три фуры

Один водитель погиб на месте.

На Днепропетровщине девушка-водитель разгромила остановку На Днепропетровщине девушка-водитель разгромила остановку

Погибших нет.

Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись две легковушки Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись две легковушки

Погибли два человека.

В результате ДТП в Запорожской области погиб человек В результате ДТП в Запорожской области погиб человек

В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб на месте, еще один госпитализирован.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх