Раздел: Происшествия
В Киеве упавшее дерево повредило автомобиль
Это уже не первый подобный случай.
Дерево упало на автомобиль, припаркованный во дворе по ул. Василенко, 14-А, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В результате происшествия у машины поврежден капот и разбиты фары.
Читайте также: В Киеве упавшее дерево повредило автомобиль
Дерево убирают прибывшие на место работники КАРС.
Дерево упало на автомобиль, припаркованный во дворе по ул. Василенко, 14-А, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В результате происшествия у машины поврежден капот и разбиты фары.
Читайте также: В Киеве упавшее дерево повредило автомобиль
Дерево убирают прибывшие на место работники КАРС.
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