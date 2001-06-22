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Раздел: Происшествия  
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В Киеве упавшее дерево повредило автомобиль

В Киеве упавшее дерево повредило автомобильЭто уже не первый подобный случай.

Дерево упало на автомобиль, припаркованный во дворе по ул. Василенко, 14-А, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В результате происшествия у машины поврежден капот и разбиты фары.

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Дерево убирают прибывшие на место работники КАРС.
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 Теги: Киев, дерево

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Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
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