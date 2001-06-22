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Раздел: Происшествия  
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На Тернопольщине военные попали в ДТП: двое погибших

На Тернопольщине военные попали в ДТП: двое погибшихВодитель Nissan выехала на встречку.

Вчера вечером в Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

По информации отдела коммуникаций областной полиции, авария произошла в 17.30 поблизости села Озерная (Зборовский район).

На трассе Тернополь-Рава-Русская произошло столкновение легкового авто и грузовика.

По предварительным данным, женщина-водитель Nissan выехала на встречку, где произошло столкновение с ГАЗ 66, принадлежащим ВСУ.

В салоне легкового авто были 2 женщины и ребенок, а в грузовом – по двое военных в кабине и будке.

В результате ДТП женщины погибли на месте происшествия. 5-летний ребенок госпитализирован. Его состояние медики характеризуют как тяжелое.

У одного из военных перелом ключицы, еще двое находятся на осмотре в медучреждении.

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Следствие продолжается. Оперативники устанавливают причины выезда легкового авто на встречную полосу.

На Тернопольщине военные попали в ДТП: двое погибших
На Тернопольщине военные попали в ДТП: двое погибших
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 Теги: военные, ДТП

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Сегодня, 13:41 » Автор: Анна Мартынова
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