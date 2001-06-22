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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине мужчину убило молнией

На Полтавщине мужчину убило молниейМужчине было 51.

Под вечер среды, 27 июня, над Полтавщиной пронеслась сильная гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Увидев, что небо затягивают черные тучи, 51-летний житель села Грицаевка Кобелякского района бросился на пастбище за коровой. Когда в течение часа ни он, ни корова не вернулись домой, обеспокоенная родня отправилась на поиски и обнаружила мужчину уже мертвым. Он лежал на открытой местности.

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Тело погибшего доставили в Кобелякское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где подтвердили, что мужчина погиб от молнии.
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 Теги: молния, Полтавская область

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Сегодня, 15:07 » Автор: Анна Мартынова
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