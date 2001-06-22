» » В Киеве легковушка врезалась в автобус
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве легковушка врезалась в автобус

В Киеве легковушка врезалась в автобусЛегковушка сильно повреждена.

Легковой автомобиль догнал маршрутку, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

О событии сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Киеве Geely столкнулся с Mitsubishi и "впечатался" в столб

Передняя часть легковушки сильно повреждена. На месте работает скорая. Ожидают прибытия патрульной полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
     143
     0

Похожие новости по теме

В Киеве Geely столкнулся с Mitsubishi и В Киеве Geely столкнулся с Mitsubishi и "впечатался" в столб

Также возникла небольшая пробка.

В Киеве легковушка протаранила маршрутку В Киеве легковушка протаранила маршрутку

На месте работают несколько патрулей полиции.

Пьяное ДТП в Киеве: легковушка протаранила маршрутку Пьяное ДТП в Киеве: легковушка протаранила маршрутку

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП в Черкассах: легковушка врезалась в маршрутку ДТП в Черкассах: легковушка врезалась в маршрутку

В результате происшествия никто не пострадал.

ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх