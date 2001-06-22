Раздел: Происшествия
В Херсоне киевлянки пострадали в ДТП
Женщины приехали на курорт.
В Херсоне на перекрестке Бериславского шоссе и ул. Мира столкнулись 2 микроавтобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на khersondaily.com.
В одном из них, который вез на курорт группу киевлян, пострадали 66-летний водитель и две 33-летние женщины.
Их травмы не были тяжелыми, но одна так испугалась, что потеряла сознание на месте ДТП.
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После оказания первой помощи всех троих забрал другой микроавтобус и поехал дальше на курорт.
В Херсоне на перекрестке Бериславского шоссе и ул. Мира столкнулись 2 микроавтобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на khersondaily.com.
В одном из них, который вез на курорт группу киевлян, пострадали 66-летний водитель и две 33-летние женщины.
Их травмы не были тяжелыми, но одна так испугалась, что потеряла сознание на месте ДТП.
Читайте также: В Киеве Geely столкнулся с Mitsubishi и "впечатался" в столб
После оказания первой помощи всех троих забрал другой микроавтобус и поехал дальше на курорт.
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